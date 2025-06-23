Представитель ОСГВ «Хортица» в эфире «Громадського радіо» напомнил, что цель оккупационной армии страны-агрессора – выйти на административные границы Донецкой области. По его словам, сейчас нельзя сказать, что ВС РФ приближаются к Краматорску.

Трегубов уточнил, российские захватчики так же близки к городу, как были год назад, информирует издание «НБН».

Военнослужащий отметил, что РФ поставила эту цель перед собой и годами не может достичь ее и даже приблизиться к ней. Он напомнил, что кампания по захвату Покровска, которая продолжалась всю зиму, завершилась для «второй армии мира» большими потерями. Войска страны-агрессора не то, что не оккупировали город, им пришлось еще и отступить от него.

Как сообщалось, 21 июня захватчики обстреляли Краматорск, в результате удара погибли 5 человек. Тело последней жертвы деблокировали из-под завалов разрушенного многоэтажного дома сегодня, 23 июня.

Ранее в Силах обороны ответили, есть ли угроза прорыва фронта в Харьковской области.