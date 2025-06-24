Во вторник, 24 июня, по новому стилю день ангела у Марии, Фаины, Богдана, Луки, Андрея, Ивана, Константина и Александра. Не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает интересное о характере обладателя имени Богдан, которое популярно в странах Восточной Европы:

Богдан (со старославянского означает «Дар Божий», «Богом данный») – целеустремленный, упорный, рассудительный, эмоционально стабильный человек, который умеет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед и обладает сильной волей. Он относится к жизни с легкостью и оптимизмом.

Этот мужчина стремится к финансовой независимости, поэтому при выборе профессии в первую очередь обратит внимание на размер зарплаты. Его привлекает деятельность, которая даст ему возможность общаться с людьми.

Обладатель этого имени не заводит бессмысленные или кратковременные отношения, он хочет найти единственную и провести с ней всю жизнь. Избранницу окружит заботой и вниманием. Будет стремиться обеспечить семью всем необходимым.

Согласно народным верованиям, сегодня запрещено: заниматься физическим трудом, уборкой и рукоделием, купаться в открытых водоемах, устраивать шумные забавы и празднования, пользоваться ножом, оставаться весь день в одиночестве, принимать импульсивные решения, тратить деньги на ненужные вещи, заводить новые знакомства.

24 июня – неблагоприятный день для денежных операций, поэтому стоит отложить начало новых финансовых проектов или инвестирование средств. Также сегодня нельзя одалживать вещи или деньги – долги будут тяжело возвращаться или навлекут несчастье.

Напомним, мы рассказывали о значении имени Николай.