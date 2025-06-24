Во вторник, 24 июня, войска страны-агрессора атаковали беспилотниками-камикадзе «Шахед» один из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, информирует издание «НБН».

В пресс-службе Сухопутных войск сообщили, что благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать численных потерь в результате дронового удара. Ранение получил только один военный, его госпитализировали.

В ведомстве призвали всех воинов быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности во время воздушных угроз. В свою очередь командование применяет усиленные защитные меры по обеспечению безопасности и здоровья защитников в случае возможных атак российских оккупантов.

Напомним, что в воскресенье, 22 июня, армия Путина ударила ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск, где проводились занятия, 14 человек получили ранения.

Кроме того, в последние месяцы ВС РФ неоднократно били по полигонам или учебным центрам Сил обороны. В мае захватчики атаковали стрельбище на Сумщине, в начале июня обстреляли 239-й полигон на Днепропетровщине, а через несколько дней – полигон на Полтавщине. В результате этих ударов были погибшие и раненые военные.

Как сообщалось, эксперт Defense Express Иван Киричевский назвал условие для успешного контрнаступления украинских войск.