Британское издание Financial Times пишет, что с мая ВС РФ в Украине демонстрируют самые большие территориальные достижения с ноября прошлого года, информирует «НБН».

Основные успехи у россиян на Сумщине – они захватили около 200 километров квадратных территории региона. Кроме того, впервые с начала полномасштабной войны захватчики достигли админграницы Днепропетровщины. Также армия Путина продвигается в районе Константиновки на Донетчине, создав угрозу окружения и отрезания города от Покровска.

Журналисты отмечают, что оптоволоконные дроны, которые не реагируют на средства РЭБ Сил обороны, стали одним из главных факторов продвижения оккупантов. Эти беспилотники поражают цели на 30-40 километров вглубь территории страны.

По данным СМИ, россияне били такими БПЛА по грузовикам ВСУ, а также уничтожили склады на дороге между Краматорском и Добропольем на Донетчине. Поэтому командиры Сил обороны запретили любое движение транспорта в дневное время суток.

Как сообщалось, эксперт Defense Express Иван Киричевский оценил, что нужно для успешного контрнаступления украинской армии.