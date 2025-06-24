Руководитель Днепропетровской ОВА заявил, что во вторник, 24 июня, в областном центре в результате ракетного обстрела российских захватчиков погибли 9 людей. Также ВС РФ ударили по городу Самар, по его словам, там враг забрал жизни 2 человек.

Чиновник рассказал, что в регионе количество жертв российского террора возросла до 11 человек, 153 – получили ранения, среди них есть дети, информирует издание «НБН».

Напомним, около 11:00 Воздушные силы Украины сообщили о движении скоростных целей в сторону Днепра, вскоре в городе прогремели взрывы. В результате удара оккупантов баллистикой в областном центре повреждена гражданская инфраструктура, в частности административное здание, гимназия и общежитие.

Также от взрывной волны пострадал поезд «Одесса–Запорожье», пассажиры получили ранения.

Мэр города Борис Филатов назвал атаку одним из самых дерзких ударов россиян по областному центру за все время войны, учитывая убытки от обстрела.

Как сообщаюсь, армия Путина выпустила «Шахеды» по учебному центру Сухопутных войск ВСУ.