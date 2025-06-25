По данным ресурса meteoagent, в среду, 25 июня, и в четверг, 26 июня, солнечная активность достигнет красного уровня (K-index 5), магнитные бури средней интенсивности ожидаются в конце недели, информирует издание «НБН».

Отметим, что специалисты обновляют данные о космической погоде каждые три часа, поэтому прогноз в течение дня может меняться. Воздействие сильных магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и пожилые.

Чтобы снизить негативное влияние солнечной активности, необходимо внести в свою жизнь определенные изменения. Нужно стараться ложиться спать в одно и то же время, отдыхать ночью минимум 8 часов, а также придерживаться стабильного распорядка дня.

В этот период не стоит злоупотреблять вредными продуктами, алкоголем, кофе, энергетическими напитками. Кроме того, важно гулять на свежем воздухе, больше отдыхать и избегать стрессов.

Напомним, мы рассказывали, кто сегодня, 25 июня, празднует день ангела.