Эксперт в комментарии изданию «РБК-Украина» объяснил, почему во время масштабных обстрелов нашей страны российские захватчики направляют удары на Киев, информирует «НБН».

Мусиенко отметил, что в любой войне враг будет уделять усиленное внимание столице, поскольку это центр политической и деловой жизни страны, где сосредоточены органы власти.

Военный напомнил, что россияне постоянно угрожают ударами по «центрам принятия решений». Кроме того, они убеждены, что если сломать волю к сопротивлению у жителей Киева, это повлечет за собой панику и страх в других городах. Это главная причина, по которой ВС РФ бьют по столице.

Также военнослужащий допускает, что Киев регулярно страдает от обстрелов, так как захватчики ищут какие-то важные объекты, в частности производственные.

Эксперт добавил, что россияне постоянно пытаются менять тактику ударов, чтобы как можно больше перегрузить нашу противовоздушную оборону.

Ранее Мусиенко оценил возможность захода войск РФ на Днепропетровщину.