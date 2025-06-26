Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YourTango, со вчера, 25 июня, астрологическая обстановка стала особенно благоприятной для Весов, Скорпионов и Водолеев.

У Весов начинается фаза внутреннего подъема. Они ощущают прилив решимости и вдохновения, с уверенностью берутся за любые начинания. Поддержка Юпитера подталкивает их к амбициозным решениям и усиливает веру в собственные возможности. Этот период становится поворотным моментом — когда внутренний ресурс оказывается главным источником успеха.

Для Скорпионов наступает время освобождения от прошлого. Эмоциональные и финансовые блоки теряют силу, уступая место восстановлению и внутренней гармонии. Под влиянием солнечно-юпитерианской энергии они готовы отпустить старое и двигаться вперед. Это шанс начать с чистого листа и обрести эмоциональную свободу.

У Водолеев начинается этап возвращения к себе через творчество, чувства и идеи. Их вдохновение усиливается, появляется возможность выразить свою индивидуальность без ограничений. В жизнь может войти значимый человек или проект, приносящий радость, полноту и ощущение смысла. Это время, когда Водолеи вспоминают, что значит чувствовать себя по-настоящему живыми.

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