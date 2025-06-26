В четверг, 26 июня, по новому стилю поздравления с днем ангела принимают Кристина, Роман, Борис, Остап и Николай. Ребенку, рожденному сегодня, можно подарить одно из этих имен. «НБН» рассказывает интересное о мужском имени Роман, которое имеет широкое распространение по всему миру:

Имя Роман с латинского трактуется как «римский», по другой версии с древнегреческого означает «крепкий». Этот мужчина рассудительный, терпеливый, организованный, креативный, вежливый, щедрый, доброжелательный, а также имеет острый ум.

Обладатель этого имени находит удовлетворение в работе, если получает хорошую зарплату. Ему подходят сферы деятельности, связанные с общением. К любому делу относится серьезно, умеет быстро найти выход из любой ситуации.

С женщинами Рома обаятельный, воспитанный, элегантный, поэтому ему хватает внимания от представительниц противоположного пола. Его нельзя назвать примерным семьянином, однако с появлением детей он пересматривает свои ценности, становясь заботливым. Будет лидером в браке.

26 июня действуют такие народные запреты: нельзя причинять вред животным, топтать землянику, начинать новые дела, брать или давать деньги в долг, заключать крупные финансовые сделки, заниматься тяжелым физическим трудом, выполнять грязную работу, радикально менять имидж, стричь ногти или волосы, жаловаться на жизнь.

Также сегодня не стоит отказывать ближнему в помощи – иначе навлечете беду.

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