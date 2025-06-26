Омсбудсмен в своем Telegram-канале сообщил, что в четверг, 26 июня, прошел еще один этап обмена пленными со страной-агрессором, согласно договоренностям делегаций Киева и Москвы в Стамбуле, информирует издание «НБН».

По его словам, сегодня Украина освободила из неволи воинов ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, среди них – военнослужащие ДШВ, ТрО, морской пехоты и мотопехотных бригад. Среди них есть офицеры.

Лубинец уточнил, что домой вернулись защитники Мариуполя, те, кто попали в плен в 2022 году. Некоторые военные считались пропавшими без вести и не были подтверждены РФ.

Уполномоченный ВРУ по правам человека отметил, что самому старшему освобожденному – 62 года, самому младшему – 24 года.

Напомним, что предыдущий обмен пленными с государством-террористом состоялся 20 июня.

Как сообщалось, в ГУР МОУ заявили, что Украина и РФ продлят обмен телами без привязки к переговорам в Стамбуле.