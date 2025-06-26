Представитель командования ВС ВСУ в эфире Radio NV рассказал об ударе по пятиэтажке в Шевченковском районе Киева в ходе комбинированной атаки российских оккупантов на город в ночь на 23 июня, информирует издание «НБН».

По его словам, в многоэтажку попала ракета, которую перед этим сбили силы противовоздушной обороны. В результате падения цели на здание был разрушен подъезд дома.

Игнат отметил, что от прямого попадания ракеты последствия были бы намного хуже и масштабнее. Полковник уточнил, что особенно к обстрелам уязвимы панельные дома, которые, в частности, не выдерживают удара дроном-камикадзе «Шахед».

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему во время массированных обстрелов россияне направляют удары на столицу.