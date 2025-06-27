Стокс в интервью «Радио Свобода» обратил внимание на то, что Российская Федерация с 2000-х годов занимается модернизацией своих возможностей, информирует издание «НБН».

По его словам, при этом страна-агрессор имела проблемы с некоторыми испытаниями новых возможностей, поэтому еще предстоит выяснить, насколько некоторые из них являются дееспособными.

Директор по ядерной политике Альянса отметил, что эффективность некоторых российских ракет, которыми оккупанты били по Украине, оказалась не такой высокой, как многие ожидали.

По мнению Стокса, у РФ все еще наибольшее количество боеголовок среди всех государств. В Организации Североатлантического договора следят за риторикой Кремля по поводу ядерного оружия и за его доктриной.

Говоря о спецоперации СБУ «Паутина», он выразил уверенность в том, что поражение самолетов стратегической авиации точно не обрадовало российских чиновников. Представитель Альянса убежден, что такие успехи Украины действительно имели влияние.

Напомним, по данным СМИ, Вашингтон может предложить Тегерану $30 млрд за отказ от создания ядерного оружия.