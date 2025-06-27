Результаты проведенного с 28 мая по 3 июня соцопроса КМИС показали, что половина респондентов считает, что Украина в своем развитии скорее движется к развитию демократии и большей демократичности.

В то же время 41% участников исследования убежден, что их страна движется к уменьшению демократии и развитию авторитаризма. 9% опрошенных не смогли ответить на вопрос, информирует издание «НБН».

Также социологи обнародовали данные в разрезе доверия главе государства Владимиру Зеленскому.

82% украинцев, которые совсем не доверяют президенту, и 84% граждан, которые скорее не доверяют ему, видят развитие авторитаризма в стране. 41% респондентов, которые скорее доверяют Зеленскому, и 7%, которые полностью доверяют главе государства, имеют такую же позицию.

15% участников исследования, которые совсем не доверяют президенту, а также 11%, которые скорее не доверяют, видят движение Украины к большей демократичности. Такого мнения придерживаются и 50% тех, кто скорее доверяют главе государства, и 76%, которые полностью доверяют ему.

Напомним, соцопрос показал, как жители Словакии относятся к идее главы правительства Роберта Фицо о нейтралитете их страны.