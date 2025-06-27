Эксперт в эфире Radio NV рассказал, что Запорожское направление для путинских войск является сложным. По его словам, в последние дни на этом участке фронта нет никакой активности, информирует издание «НБН».

Нарожный объяснил, что главный вызов для «второй армии мира» на юге страны – это логистика, ведь для любого наступления требуется огромное количество топлива. Атака на железную дорогу, которая идет на оккупированный Мелитополь Запорожской области, уничтожила вагоны с этим ресурсом захватчиков.

По его словам, у РФ нет другого пути для доставки топлива на фронт на юге нашей страны. Россияне построили дорогу на Бердянск, однако большие объемы товаров нужно куда-то разгружать, чего нет в этом городе.

Россияне из-за прилетов по Крымскому мосту не могут транспортировать грузы через полуостров, остается везти их в Мелитополь, а эта дорога проходит очень близко к линии фронта.

Напомним, в Силах обороны рассказали об изменении тактики ВС РФ в районе Волчанска на Харьковщине.