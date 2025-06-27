Заместитель командира Третьей штурмовой бригады в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, обстановка на поле боя ухудшается, пока иностранные партнеры Украины делают вид, что как-то влияют на войну, информирует издание «НБН».

Подполковник рассказал, что в Донецкой области ВС РФ взяли высокие темпы продвижения и им удается их удерживать. Враг активно наступает на Харьковщине, также россияне перебросили силы на Запорожье. В Сумской области, как прогнозирует Жорин, оккупанты усилят штурмовые действия.

Военнослужащий считает, что Украину ожидают очень тяжелые лето и осень, учитывая и постоянные удары армии Путина по городам.

Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что враг сейчас вкладывает очень большие силы в нанесение максимальных разрушений, в продвижение любой ценой. Таким образом РФ хочет убедить всех в полном доминировании на фронте. Военный добавил, что поле боя решает все и сегодня принципиально важно все внимание сконцентрировать вокруг него.

Напомним, военный эксперт оценил шансы захватчиков на успешное наступление на Запорожском направлении.