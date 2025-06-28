Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YourTango, вхождение Венеры в знак Близнецов 4 июля активизирует стремление к новизне в чувствах, а ретроград Нептуна в Овне поспособствует разоблачению иллюзий и переоценке прежних эмоциональных связей.

Для Стрельцов начинается новый этап в сфере любви. Энергии Венеры и Урана могут неожиданно перевернуть все «с ног на голову» — неожиданные знакомства или стремительные перемены в отношениях станут частью этого периода. Гибкость и готовность к переменам помогут найти путь к подлинной близости.

Под влиянием ретроградного Нептуна и стабильного Сатурна, Весы пройдут через фазу переосмысления личных связей. Иллюзии рассеиваются, и наступает время честных разговоров и внутренней ясности. Такой процесс может быть непростым, но он закладывает фундамент для зрелых и гармоничных отношений.

Полная Луна 10 июля завершает эмоциональный цикл Раков, начавшийся в декабре прошлого года. Пройденный путь одиночества сменяется внутренней готовностью к новым чувствам. Сильное влияние Юпитера в знаке Рака усиливает притяжение к романтическим приключениям, и дает шанс на начало значимого партнерства.

Для Тельцов месяц ознаменован возвращением к внутренней стабильности. Астероид Юнона, символизирующий союз и брак, вновь движется прямо, позволяя прояснить сложные моменты в отношениях. Наступает благоприятное время для восстановления доверия, осмысления привязанностей и перехода к новым стандартам взаимодействия.

С приходом сезона Льва, начиная с 22 июля, активизируется романтический сектор гороскопа у Водолеев. Новолуние 24 июля во Льве принесет заряд вдохновения и возможность начать все с «чистого листа». Это удачное время для легкости, удовольствия и эмоционального обновления в личной жизни.

Ранее мы писали о том, для каких знаков Зодиака вскоре откроются новые перспективы в жизни.