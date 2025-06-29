Как информирует «НБН», важно не только «маневрирование» Нептуна, но и влияние вхождения Луны в Деву — возможно идеальное начало недели, которое поможет определенным представителям Зодиакального круга научиться терпеливости и эффективности, а переход спутника Земли в Весы или Скорпион, — позволит начать июль в приподнятом настроении.

Неделя Овнов начинается с потребности в самоанализе и наведении порядка. Энергия Девы помогает сосредоточиться на деталях. Во вторник возрастает уверенность в себе, но есть риск конфликтов из-за резкости. К концу недели под влиянием Скорпиона появляется мотивация и желание довести начатое до результата.

Понедельник Тельцов наполнен романтической и креативной энергией. Середина недели приносит усиление чувств, возможны эмоциональные всплески. С пятницы акцент смещается на практичные вопросы: финансы, безопасность и партнерство требуют внимания и расчетливости.

Начало недели Близнецов проходит под знаком дисциплины и оптимизации — «энергия Девы» способствует упорядочиванию рабочих процессов. Середина недели выявляет слабые места в отношениях, особенно при отсутствии баланса. С 4 июля, когда Венера входит в знак, усиливается обаяние и творческий потенциал.

Энергии недели способствуют эмоциональному исцелению Раков. Понедельник дает возможность осмыслить прошлое, а вторник требует усилий в отношениях. Конец недели благоприятен для личной жизни: появляются романтические импульсы и вдохновение.

Неделя Львов начинается с концентрации на материальной сфере. В первой половине возможны размышления о тратах и доходах. С переходом Венеры в Близнецы увеличивается потребность в общении и легкости. К пятнице на первый план выходят обязанности и стремление к внутреннему порядку.

С самого начала недели у Дев проявится активность и целеустремленность — сочетание Луны и Марса в знаке делает неделю продуктивной. После вторника темп снижается, появляется больше пространства для заботы о себе. Пятница подходит для сложных интеллектуальных задач и концентрации.

Первые дни недели подходят Весам для отдыха и восстановления. С переходом Луны в знак во вторник повышается эмоциональная чувствительность. К концу недели возрастает самостоятельность, появляется желание работать в одиночку и сосредоточиться на личных целях.

Неделя Скорпионов стартует с продуктивности и четкого планирования. Середина периода приносит жажду знаний и открытость к новым стратегиям. С пятницы, когда Луна входит в знак, возвращается внутренняя сила, укрепляется целеустремленность.

Марсианская энергия в понедельник добавляет «драйва» Стрельцам. Середина недели напоминает о важности баланса и дисциплины. К концу периода нарастает потребность в уединении и заботе о себе. Это хорошее время для перезагрузки.

Неделя позволяет увидеть Козерогам собственные достижения с новой стороны. Середина требует корректировки планов под действием внешних обстоятельств. В пятницу внимание смещается на дружеские связи и поддержку со стороны круга общения.

Первая половина недели Водолеев высвечивает границы в отношениях. Есть шанс разобраться, что не работает. Середина полна вдохновения, особенно в романтической сфере. В пятницу появляется настрой на успех, лидерские качества становятся особенно выраженными.

С начала недели у Рыб усиливается потребность в гармонии и партнерстве. Середина посвящена домашним вопросам и наведению уюта. Конец недели окрашен в романтические тона: эмоции глубоки, а потребность в близости становится острее.

Ранее мы писали о том, что астрологи перечисляли знаки Зодиака, для которых вскоре откроются новые перспективы в жизни.