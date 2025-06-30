В понедельник, 30 июня, по новому церковному календарю день ангела у Марты, Софии, Марии, Марфы, Ивана, Петра, Елизара, Митрофана, Яна и Назара, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает интересное об имени София, которое входит в список самых популярных для новорожденных девочек во многих странах:

София с древнегреческого означает «мудрость», «разумность» или «наука». Эта женщина имеет волевой характер, способна на героические поступки, стремится защищать более слабых. Она добивается успеха там, где у многих опускаются руки, в работе – ответственная и серьезная.

Обладательница этого имени стремится быть в центре внимания, она всегда окружена поклонниками. При этом часто она выходит замуж от одиночества и безысходности, поэтому первый брак может закончиться разрывом. В семейной жизни Соня стремится диктовать мужу свои условия и контролировать его. Любит детей.

В последний день июня, согласно народным верованиям, нельзя: работать на земле, начинать новые дела, отказывать в помощи, играть в азартные игры, злоупотреблять алкоголем, заниматься хозяйственными делами. Также сегодня стоит отложить все важные дела – иначе есть риск, что они не приведут к хорошим результатам.

Ранее мы рассказывали о значении имени Вера.