Агенты «Атеш», которые действуют в крымском городе Саки, сообщили, что российские захватчики в населенном пункте глушат мобильную связь вблизи военного аэродрома «второй армии мира», информирует издание «НБН».

В военном движении объяснили, что оккупанты проводят соответствующие мероприятия так как боятся, что Силы обороны Украины ударят по авиабазе. Этот объект был и остается одним из ключевых на полуострове для размещения авиации и техники армии Путина.

Партизаны уточнили, что в последнее время враг перебросил на аэродром «Саки» дополнительное оборудование, в частности средства противовоздушной обороны и емкости для топлива.

В «Атеш» отметили, что россияне глушат мобильную связь в городе, рассчитывая на то, что это поможет избежать утечки данных о перемещениях и дислокации их техники, а также замаскировать активность захватчиков.

Ранее в военном движении рассказали, что гауляйтер Крыма Сергей Аксенов боится, что его ликвидируют дроновым ударом. Партизаны сообщили, как ставленник Кремля пытается защититься от возможной атаки.