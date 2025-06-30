Спикер ОСГВ «Хортица» в эфире национального телемарафона прокомментировал информацию западных СМИ о якобы замедлении летнего наступления оккупационной армии Путина в Украине, сообщает издание «НБН».

По его словам, на Сумском направлении наступление захватчиков действительно захлебнулось, однако так нельзя сказать о ситуации на других участках фронта. Например, в районе Покровска Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия – враг ежедневно инициирует по полсотни и более столкновений.

Также оккупанты пересекли трассу Покровск-Константиновка и стараются продвигаться на север. Трегубов объяснил, что путинские войска могут пойти на Константиновку или атакуют Покровско-Мирноградскую агломерацию с восточного направления, или будут действовать на этих направлениях одновременно.

Военный добавил, что в районе Покровска россияне собрали 110 000 захватчиков. При этом все, что было у РФ, она уже бросила в бой. Также армия страны-агрессора пытается продвинуться в сторону Днепропетровщины.

Напомним, заместитель командир 3-й ОШБр предупредил об очень тяжелых лете и осени для нашей страны.