В понедельник, 30 июня, на интерактивной карте DeepState появилась «серая зона» в Днепропетровской области. Ряд Telegram-каналов, ссылаясь на эти данные, заявил о прорыве административной границы оккупантами в регионе, информирует издание «НБН».

Спикер ОСГВ «Хортица» в комментарии «Суспільному» заявил, что войска РФ не прорывались на территорию области. По его словам, очень активные бои идут в селах вблизи границы Днепропетровщины. Активность захватчиков наблюдается в районе Комара, Ялты и Шевченково, украинские силы держат оборону.

Не подтвердил прорыв ВС РФ в регион и глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Лейтенант ВСУ заявил, что вблизи админграницы Днепропетровщины идут сложные боевые действия, также в область залетают FPV-дроны россиян.

Напомним, неделю назад глава государства Владимир Зеленский сообщал, что вражеские диверсанты постоянно пытаются прорваться на территорию Днепропетровщины, однако успехов не имеют.

Как сообщалось, Трегубов прокомментировал заявления СМИ о замедлении летнего наступления захватчиков в Украине.