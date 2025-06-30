Эксперт в эфире Radio NV рассказал, что Силы обороны продолжают удерживать плацдарм в Курской области, который создает буферную зону и прикрывает с юга Сумщину и часть Харьковщины. По его словам, этот плацдарм – «кость в горле россиян», информирует издание «НБН».

Нарожный объяснил, что без этого плацдарма захватчики могли бы проще продвинуться, окружить некоторые украинские подразделения на границе, тогда Сумы и Харьков оказались бы в более опасной ситуации. Поэтому рано говорить об окончании операции ВСУ на Курщине.

Эксперт считает, что пока рано говорить о стабилизации ситуации на Сумском направлении. Темпы продвижения ВС РФ, по сравнению с предыдущим месяцем, упали, давление врага уменьшилось. Однако Нарожный уверен, что это относительное затишье и вскоре россияне продолжат серьезно атаковать на этом участке фронта.

Как сообщалось, в Силах обороны Украины прокомментировали информацию о прорыве войск страны-агрессора в Днепропетровскую область.