Во вторник, 1 июля, по новому церковному календарю поздравления с именинами принимают Ангелина, Василий, Петр, Демьян, Павел, Иван, Алексей, Кузьма, Лев и Костантин. «НБН» рассказывает о характере обладательницы имени Ангелина:

Ангелина с древнегреческого трактуется как «подобная ангелу», по другой версии означает «посланец» или «вестник». Это вспыльчивая, настойчивая, упорная, энергичная женщина, которая имеет острый ум и ярко выраженные лидерские качества. Готова хитрить и проявлять коварство ради достижения цели.

Обладательница этого имени не заинтересована в карьерном росте и профессиональной деятельности, ее главная задача – удачно выйти замуж и создать семью. Она готова многим пожертвовать ради любимого.

Чтобы быстрее избавиться от опеки родителей, она очень рано вступает в брак, который длится недолго. Если Лина правильно выберет нового партнера, отношения будут счастливыми.

Согласно народным верованиям, 1 июля нельзя: работать в поле или на огороде, резать домашний скот или птиц, устраивать свадьбы или громкие гуляния, плакать, жаловаться на судьбу, делать крупные покупки, завидовать чужому успеху, ссориться, обижаться, сквернословить.

Также в этот день женщинам запрещается тяжелый труд – в противном случае они будут работать без отдыха целый год.

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