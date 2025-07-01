Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что во вторник, 1 июля, в Ижевске прогремели взрывы – город атаковали беспилотники. По его словам, под ударом БПЛА оказалось одно из предприятий, пожарные ликвидируют возгорания. Есть пострадавшие в результате обстрела.

В то же время путинский чиновник не стал говорить, по какому именно предприятию был нанесен дроновый удар, информирует издание «НБН».

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко напомнил, что в Ижевске расположен электромеханический завод «Купол» – один из главных производителей тактических зенитных ракетных комплексов «Тор» и ударных беспилотников «Гарпия-А1» для оккупационных войск Российской Федерации.

Отметим, что ранее жители Ижевска в Сети сообщали о взрывах и пожаре в районе этого предприятия. Росавиация временно ограничила прием и отправку рейсов в аэропорту города.

Как сообщалось, 11 июня дроны атаковали Тамбовский пороховой завод. Коваленко заявил, что после удара БПЛА предприятие остановило работу.