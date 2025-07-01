Российский Telegram-канал АМРА-life сообщил, что вчера в зоне так называемой «спецоперации» на Донецком направлении «геройски погиб» исполняющий обязанности командира штаба 8-й гвардейской армии ВС РФ полковник Руслан Горячкин. Путинский офицер был родом из Абхазии, информирует издание «НБН».

Полковник ВСУ, журналист Анатолий «Штирлиц» Штефан в своем Telegram-канале подтвердил успешную «демобилизацию» оккупанта, отметив, что информация требует уточнения.

Фото – t.me/amralife

Напомним, что в понедельник вечером, 30 июня, в захваченных россиянами Донецке, Луганске и Ясиноватой прогремели взрывы.

В «столице ДНР» зафиксирован прилет крылатых ракет в район металлургического завода, где размещался штаб 8-й общевойсковой армии ВС России. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко назвал атаку на объекты врага в городе «ювелирной работой».

Как сообщалось, во вторник, 1 июня, БПЛА ударили по заводу в Ижевске, который производит для оккупационной армии Путина ЗРК «Тор» и беспилотники.