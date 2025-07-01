Американское издание Foreign Affairs пишет, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в Вашингтоне ожидали, что российско-украинская война закончится быстро. Однако вскоре стало понятно, что такого решения ситуации не будет, информирует «НБН».

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию в конце мая заявлял, что ни у Киева, ни у Москвы нет особого стимула для прекращения боевых действий. Член Совета нацбезопасности по вопросам Европы в администрации Джо Байдена Майкл Р. Карпентер объяснил, что Украина не намерена поступаться своим суверенитетом, а РФ не согласится на меньшее, чем капитуляция соседнего государства.

Журналисты пишут, что для Украины пока что не все потеряно, ведь страна-агрессор намного слабее экономически, чем считают многие эксперты. Экспортный контроль и ужесточение санкций способны подорвать военную экономику РФ. В то же время ВСУ способны переломить ситуацию на фронте, если США и Европа передадут Киеву необходимую помощь: системы ПВО, высокотехнологичные БПЛА, ракеты дальнего радиуса действия и снаряды.

СМИ отмечает, что Украине мешает вести войну не слабая решимость по сравнению с кремлевским диктатором или дефицит человеческого ресурса, а недостаточное снабжение передового военного потенциала.

Карпентер убежден, что со стратегической точки зрения РФ уже проиграла войну и, если Запад проявит политическую волю, Украина одержит победу над агрессором.

Напомним, как писали СМИ, члены НАТО в Европе готовятся к возможному нападению РФ, опасаясь, что окажутся без помощи США.