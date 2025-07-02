Андрющенко в эфире «Суспільного» прокомментировал «бавовну» в Донецке 30 июня. По его словам, в городе был поражен пункт управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Информация о потерях захватчиков уточняется.

Глава Центра изучения оккупации утверждает, что этот удар Сил обороны Украины по объекту армии Путина будет сразу ощутим на линии фронта, информирует издание «НБН».

Бывший советник мариупольского мэра отметил, что ракетная атака на Донецк была сюрпризом для россиян, они не смогли оперативно отреагировать на обстрел. Кроме того, удар по управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ наносится не впервые, после чего враг тратит время на проведение соответствующих изменений, для того, чтобы завести новых «руководителей».

Также захватчикам придется изменить расстановку средств ПВО в регионе: они усилят Донецк, при этом их позиции ослабятся в других местах, например, в Волновахе, Мариуполе или в Ростовской области, где много объектов врага, которые необходимо поразить.

Как сообщалось, в результате прилета по Донецку 30 июня был ликвидирован командир штаба 8-й гвардейской армии ВС РФ.