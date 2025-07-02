Главный разведчик Украины считает нереальными ежедневные атаки ВС РФ 450-500 ударными БПЛА «Шахед» по нашей стране. По его словам, российские захватчики могут выпускать такое количество беспилотников периодически.

Для таких массированных атак оккупационной армии Путина необходимо накапливать дроны, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Генерал сообщил, что российские инженеры занимаются модернизацией антенны к ударным БПЛА, переходя на 16-канальные изделия. Военачальник уточнил, что эту СRPA-антенну разработал инженер в Украине, который в начале 2000-х уехал в РФ. На то время его устройство в нашей стране никому не было нужно.

Ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что есть тенденция к увеличению количества беспилотников во время вражеских атак.

Напомним, начальник ГУР МОУ рассказал, что в начале прошлого месяца россияне пытались атаковать город в Одесской области экспериментальными морскими дронами.