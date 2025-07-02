Генерал во время мероприятия по награждению участников проекта Magura рассказал представителям СМИ, что в начале прошлого месяца российские захватчики пытались атаковать город Пивденное на Одесчине экспериментальными морскими дронами.

По его словам, оккупантов постиг провал – беспилотники даже не дошли до территориальных вод Украины, сдетонировав в российских водах, пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Отметим, что украинские морские дроны сыграли важную роль в войне против РФ. Силы обороны и безопасности этим оружием поразили военные корабли захватчиков вблизи Крымского полуострова и в акватории Черного моря, а также сбили несколько воздушных целей врага – истребители Су-30 и вертолеты Ми-8.

Как сообщалось, эксперты ISW оценили новую российскую тактику штурмов на мотоциклах во время весенне-летней наступательной кампании.