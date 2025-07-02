Эксперт в эфире Radio NV рассказал, что на некоторых направлениях, в частности на Сумском, защитникам удалось остановить российское наступление, информирует издание «НБН».

По его словам, врагу не удается достичь серьезных успехов на фронте, так как Силы обороны дронами постоянно «выжигают» его технику. В связи с этим захватчики отказались от использования боевых машин во время атак, а добиться большого прорыва только с помощью пехоты очень проблематично.

Также играет роль морально-психологическое состояние российских пехотинцев, которые нередко отказываются от выполнения боевых задач, понимая, что получают «билет в один конец».

Военный обозреватель отметил, что при этом ВС РФ наступают в районе Покровска Донецкой области. Россияне перебросили на этот участок фронта обученные подразделения пилотов БПЛА, где они активно работают по логистике Сил обороны.

Однако оккупантам не удается достичь своих целей на этом направлении. Попович сомневается, что армия Путина сможет взять Покровск и Константиновку до осени.

Напомним, эксперты ISW оценили новую российскую тактику штурмов на мотоциклах.