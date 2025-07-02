Согласно прогнозу ресурса meteoagent, в среду, 2 июля, магнитные бури будут слабыми – зеленого уровня (K-index 2,9). Уже в четверг, 3 июля, солнечная активность усилится до красного уровня (K-index 4,7), информирует издание «НБН».

Отметим, что прогноз космической погоды ученые обновляют каждые три часа, поэтому в течение дня он может меняться.

Слабые магнитные бури практически не влияют на Землю, а солнечная активность красного уровня может оказывать негативное влияние на организм метеозависимых, людей с хроническими заболеваниями, пожилых и беременных.

В этот период их могут беспокоить такие симптомы: головокружение, скачки АД, головная боль, нарушения сна, тахикардия, тошнота, гипертония, боль в груди, аритмия, потеря сознания, усталость, боль в суставах и мышцах, перепады настроения и снижение работоспособности.

Чтобы помочь организму справиться, необходимо вести здоровый образ жизни, что предполагает качественный сон и питание, наличие физических нагрузок, питьевой режим, отказ от курения, прогулки на свежем воздухе, отсутствие злоупотребления кофе, энергетическими напитками и алкоголем.

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