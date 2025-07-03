Как информирует «НБН», под влиянием Луны, ретроградного Нептуна и противоречивых аспектов Венеры и Сатурна, каждый из Дев, Раков и Рыб столкнется с рядом внутренних и внешних вызовов, требующим честности, гибкости и эмоциональной зрелости.

Для Дев вторая половина недели становится временем глубокого самоанализа. Луна, переходящая в их знак к концу недели, «вытаскивает» на поверхность старые эмоции и подавленные страхи, которые долгое время оставались вне поля внимания. Возможны обострения в личных отношениях, особенно, если в последнее время игнорировались откровенные разговоры. Венера в Близнецах создает ощущение неясности и недоговоренности, а напряженный аспект с Сатурном указывает на необходимость перераспределения приоритетов. Девам предстоит пройти через внутреннее испытание — научиться отпускать самоконтроль, особенно в тех сферах, где он продиктован страхом, а не разумной необходимостью.

Представителям знака Рак ретроградный Нептун во второй половине недели может спутать планы, особенно те, что касаются обучения, поездок или юридических вопросов. Эмоционально Раки могут почувствовать себя «застрявшими» между прошлым и будущим, теряя ясность в понимании личного курса. Ближе к выходным вероятна переоценка ценностей: многие осознают, что идут по пути, который больше не соответствует их внутренним убеждениям. Ключевым вызовом становится способность сохранить честность с самим собой и не поддаться самообману. Найти внутреннюю опору и пересмотреть направление — вот задача текущего периода.

Для Рыб вторая половина недели начинается с ощущения перегрузки. Повседневные заботы, повышенные требования окружающих и собственные ожидания создают эмоциональное напряжение. Венера в Близнецах формирует противовес для знака Рыб, что может спровоцировать конфликты в романтических и финансовых вопросах. Возникает соблазн «броситься» в реализацию новых идей, но звезды советуют проявить сдержанность. Главное испытание — научиться делегировать обязанности и позволить себе отдохнуть без чувства вины. Только сбалансировав усилия и отдых, Рыбы смогут пройти этот период с наименьшими потерями.

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