В четверг, 3 июля, принимают поздравления с именинами Антон, Фома, Анатолий, Марк, Василий, Родион, Георгий, Александр, Иван, Михаил и Константин. «НБН» рассказывает о значении имени Марк, которое популярно в разных странах и культурах:

Марк с латинского означает «посвященный Марсу» (римскому богу войны) или трактуется как «воинственный». Этот мужчина не стремится быть первым во всем, так как уверен, что добьется всего, чего захочет. Он бескорыстно помогает тем, кто нуждается в помощи, поддерживает в сложных ситуациях, при этом не даст себя использовать.

Обладателю этого имени важно стать успешным в своей сфере деятельности, построить карьеру. Марк выбирает солидные профессии, может построить успешный бизнес.

Этот мужчина имеет множество романов, не стремится к серьезным и долгосрочным отношениям, поэтому вступает в брак в зрелом возрасте. Создаст семью только с любимой женщиной.

Сегодня действуют такие народные запреты: нельзя заниматься рукоделием (вязать, прясть, шить и вышивать), работать в поле, огороде, саду, начинать новые дела, строить планы, принимать важные решения, давать и брать деньги в долг, выбрасывать мусор или остатки еды, ссориться, вступать в конфликты, сплетничать и говорить плохое о других.

Ранее мы раскрывали тайну имени Арсений.