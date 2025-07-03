Издание «Донбасс Реалии» сообщает, что сегодня в Луганске на улице Тараса Шевченко прогремел взрыв недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной так называемой «спецоперации».

Судя по кадрам с места взрыва, которые распространяются в Сети, в результате «хлопка» повреждено двухэтажное здание, информирует «НБН».

Фото – t.me/incidentLNR_Lugansk

Пропагандистское агентство «ТАСС», ссылаясь на оперативные службы, заявило о погибшем и 3 раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии. Российские Telegram-каналы отмечают, что в центре города мог быть не прилет, а детонация взрывного устройства.

«Правительство ЛНР» подтвердило факт взрыва в Луганске, в результате которого есть жертва и пострадавшие. Силовики устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 30 июня Луганск, Донецк и Ясиноватую атаковали ракеты. Вчера, 2 июня, беспилотники СБУ ударили по складам боеприпасов оккупантов в поселке Великое Орехово вблизи города Харцызск Донецкой области.

Как сообщалось, сегодня БПЛА поразили завод «Энергия» в Липецкой области РФ. В Defense Express объяснили, чем важно это предприятие для армии Путина.