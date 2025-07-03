Эксперт в эфире Radio NV рассказал, что россияне кичатся своим военно-морским флотом, который не выиграл ни одной битвы. Жирохов отметил, что в стране-агрессоре скептически относятся к морским дронам, небольшим кораблям и катерам, информирует издание «НБН».

Российские адмиралы смотрят на эти беспилотные надводные аппараты, как на игрушки и какое-то недоразумение. По их мнению, сила, которая побеждает в бою, – это эсминец, крейсер и корвет. Они верят, что без больших кораблей флот ничего не сделает.

Военный эксперт объяснил, что по этой причине в РФ морские дроны получают минимальную поддержку от государства. Жирохов отметил, что беспилотные надводные аппараты останутся на стадии экспериментов и не дойдут до серийного производства, пока россияне не поменяют свое отношение к ним.

В то же время Украина, у которой нет флота после 2014 года, пошла другим путем и развивает производство морских дронов. Благодаря этому оружию, Силы обороны фактически выбили Черноморский флот оккупантов из Крыма.

Ранее эксперт Defense Express рассказал, какую роль в войне против Украины сейчас играет ЧФ РФ.