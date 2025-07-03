Представитель Госпогранслужбы Украины в эфире телеканала «Мы – Украина» рассказал, что российские захватчики не перестают наносить удары по приграничью Сумщины, Черниговщины и Харьковщины, также они активизировали авиационные атаки на Донецкую область.

По его словам, в то же время на Сумском направлении снизилась активность штурмовых групп ВС РФ. Силам обороны удается сдерживать продвижение врага, информирует издание «НБН».

Демченко отметил, что наибольшая активность оккупантов по-прежнему фиксируется в пределах Юнаковской и Хотинской общин региона. Кроме того, войска Российской Федерации регулярно сбрасывают на область КАБы, а также бьют неуправляемыми ракетами.

Напомним, 26 июня главком ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники остановили наступление оккупационной армии РФ на Сумщине. Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что намерения россиян относительно региона не реализуются.

Ранее военный эксперт указал на слабое место войск страны-агрессора, которое не позволяет им совершить большие прорывы на фронте.