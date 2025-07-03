Волошин в эфире телеканала «Мы – Украина» сообщил, что войска Российской Федерации на юге страны уменьшили количество штурмов, при этом они активизировали артиллерийские обстрелы, удары из РСЗО и атаки беспилотниками-камикадзе, информирует издание «НБН».

По его словам, также «вторая армия мира» увеличила количество авиационных ударов. За последние сутки ВС РФ били неуправляемыми ракетами по правобережью Днепра, по поселку Казацкое на Херсонщине, кроме того, сбрасывали КАБы на Каменское.

Военнослужащий отметил, что ситуация на юге Украины остается «довольно спокойной», однако российские захватчики проводит перегруппировку сил и средств для активизации штурмовых действий. Параллельно армия Путина продолжает наносить удары по Силам обороны и объектам гражданской инфраструктуры.

Как сообщалось, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил о ситуации с российскими штурмами на Сумском направлении.