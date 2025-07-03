Военный портал Defense Express пишет, что сегодня БПЛА во второй раз атаковали завод «Энергия» в Липецкой области РФ, на объекте возник пожар. До этого беспилотники поразили предприятие 23 мая, информирует издание «НБН».

Аналитики отметили, что этот завод важен для ВПК страны-агрессора, здесь россияне выпускают химические источники питания для универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). Таким образом, 3 июля беспилотники атаковали производство компонентов для управляемых авиационных бомб.

В Defense Express отметили, что у ВСУ нет возможностей для эффективного поражения заводов, которые собирают КАБы, например, под Москвой. Во-первых, столица государства-террориста максимально прикрыта средствами противовоздушной обороны, во-вторых, сложно даже мощным оружием ликвидировать предприятие с десятками цехов на нескольких гектарах.

Однако удары Сил обороны по небольшим заводам, которые мало прикрыты ПВО и ПРО, эффективны. В частности, от этих предприятий зависит производство на главных заводах.

Напомним, Петр Андрющенко рассказал о последствиях ракетной атаки на Донецк 30 июня для оккупантов.