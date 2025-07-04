В пятницу, 4 июля, по новому церковному календарю с именинами поздравляют Марию, Анастасию, Татьяну, Ольгу, Марту, Александру, Федора, Андрея, Марка, Алексея, Михаила, Богдана, Николая и Дмитрия. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает о характере обладателя имени Андрей:

Андрей с древнегреческого означает «мужественный». Он справедливый, честный, упорный, великодушный человек, с которым легко общаться. Этот мужчина умеет защитить свои интересы, а также близких и родных.

В работе Андрей добросовестный и исполнительный, имеет прекрасные отношения с коллегами. Благодаря этим качествам он добивается успеха и продвигается по карьерной лестнице.

Для своей женщины обладатель этого имени хочет быть принцем на белом коне. Богатство внутреннего мира девушек его не интересует, он выберет красивую, эмоциональную и эффектную. Вступив в брак, будет выполнять роль главы семьи и добытчика.

4 июля действуют такие народные запреты: нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, начинать новые дела до обеда, ссориться с родными, злословить, оскорблять других.

Также в этот день не рекомендуется брать или давать деньги в долг – можно потерять финансовую стабильность. Кроме того, сегодня не стоит тратить значительные суммы денег – большие покупки могут оказаться ненужными или неудачными.

Ранее мы рассказывали интересное об имени Марк.