Грабский в эфире национального телемарафона заявил, что Вашингтон пока не сделал ни одного официального заявления об остановке передачи американского оружия Украине. По его словам, решение Пентагона никак не связано с ракетами для ЗРК Patriot, которые США обязались поставлять Киеву.

Эксперт считает, что пока что для нашей страны в вопросе предоставления американской военной помощи все не выглядит «настолько драматично и трагично», информирует издание «НБН».

Полковник запаса ВСУ обратил внимание на то, что иногда в сообщениях говорят об остановке отправки 25 ракет и 8500 боеприпасов. Грабский объяснил, что такое количество ракет – потребность на полчаса работы противовоздушной обороны, а указанное количество боеприпасов меньше дневной нормы, которую используют защитники. Он отметил, что эти ракеты и снаряды важны для Сил обороны, однако нельзя назвать такую ситуацию драматической.

Эксперт напомнил, что партнеры Киева понимали непредсказуемость администрации Трампа, поэтому начали работать в направлении уменьшения зависимости Украины от военной помощи США. Европа будет обеспечивать оружием на 60%, наша страна будет закрывать свои потребности на 30% и 10% обеспечит Америка.

Ранее глава Белого дома высказался о приостановке некоторых поставок военной помощи Украине.