Игнат в эфире национального телемарафона рассказал, что в ходе масштабных обстрелов нашей страны в ночь на пятницу, 4 июля, захватчики выпустили рекордное количество ударных беспилотников «Шахед», информирует издание «НБН».

Представитель ВС ВСУ уточнил, что оккупанты для масштабной атаки на нашу страну применили 550 средств воздушного нападения, из них более 330 – БПЛА «Шахед». Полковник объяснил, что это наибольшее количество беспилотников, которое армия Путина использовала за одну атаку.

Военный отметил, что главной целью россиян была столица – на город летели почти все вражеские цели. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины добавил, что ракеты «Искандер-М»/KN-23 и «Кинжал», к сожалению, ПВО перехватить не смогла.

Как сообщалось, Игнат заявил, что во время обстрела Киева 23 июня в пятиэтажный жилой дом в Шевченковском районе города попала сбитая ракета.