Спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага в комментарии СМИ заявила, что ВС РФ применяют новую тактику атак на нашу страну, меняя их масштабы и продолжительность.

По ее словам, новая тактика захватчиков, которая наблюдается как минимум месяц, существенно усложняет работу спасателей, информирует издание «НБН» со ссылкой на телеканал «Мы – Украина».

Водолага отметила, что во время таких масштабных и длительных атак есть много разрушений, вызовов, поэтому спасатели не всегда могут быстро и безопасно выехать для ликвидации последствий ударов.

При этом чрезвычайники также меняют тактику, однако представитель ГСЧС Украины не стала раскрывать ее детали, поскольку враг мониторит наши СМИ.

Напомним, что 6 июня в столице погибли 3 спасателей в ходе российской атаки – они работали под обстрелами.

Как сообщалось, сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ заявили, что враг выпустил рекордное количество беспилотников «Шахед».