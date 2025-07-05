Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YourTango, на грядущей неделе звезды сулят особое финансовое везение трем знакам Зодиака. Поток денег и удачи потянется к тем, кто готов не только мечтать, но и действовать. Важно трезво оценивать планируемые шаги: ведут ли они к желаемой стабильности? Если нет — пришло время корректировать курс.

С 7 июля, с переходом Урана в знак Близнецов, у Тельцов начинается мощный финансовый перезапуск. Этот «астрологический транзит» активизирует перемены, новшества и неожиданные источники дохода. Денежная энергия начинает приходить через обновление мышления и смелость в выборе нестандартных путей. Это идеальное время для обдуманных шагов в сторону новых проектов, перехода на удаленную работу или освоения новых навыков. Открытость к изменениям станет магнитом для финансового роста.

Для Стрельцов неделя станет точкой переосмысления: чтобы привлечь деньги, важно «отпустить» сравнение себя с другими. Полнолуние в Козероге 10 июля завершит цикл, начатый еще в декабре прошлого года, подводя итоги личных усилий. Успех притягивается через внутреннюю опору и веру в собственную ценность. Те, кто пересмотрит свои цели и укрепит самооценку, откроют двери к новому финансовому этапу. Главный ресурс — личная уверенность и готовность доверять своему пути.

Весы входят в период, когда приоритетом становится финансовая самостоятельность. С 11 июля, под влиянием астероида Юнона в Скорпионе, Вселенная будет подталкивать к пересмотру зависимостей в партнерстве и фокусировке на собственном вкладе. Энергия денег пойдет к тем Весам, кто осознает свои силы и начнет строить личную финансовую основу. Приверженность своим целям и умение расставлять приоритеты притянут стабильность и помогут заложить основу будущего благополучия.

Ранее мы писали о том, что астрологи рассказывали, какие знаки Зодиака столкнутся с испытаниями до конца этой недели.