Как пишет «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), в северной части Сумщины, армия Путина недавно захватила село Новониколаевка (Хотинская поселковая община в Сумском районе), а также продвинулась юго-восточнее указанного населенного пункта.

Согласно информации, которой располагают военные аналитики, на протяжении четверга и пятницы, 3-4 июля, путинские войска интенсифицировали атакующие действия на севере данного приграничного региона, в частности, севернее и северо-восточнее города Сумы у Кондратовки, Константиновки и Мирополья соответственно. При этом, российские «военкоры» жалуются на эффективные контратаки ВСУ в этих же районах.

Кроме того, украинское военное командование информировало об ожесточенных боях на Сумском направлении, а также об усилении обстрелов на этом участке фронта — «вторая армия мира» ежедневно выпускает по позициям Сил обороны Украины не менее 50 ракет.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ раскрывал подробности ночного удара по военному аэродрому в РФ.