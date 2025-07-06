Как информирует «НБН», одним знакам Зодиака звезды советуют действовать решительно, другим — «снизить обороты» и сосредоточиться на текущем.

Неделя Овнов потребует дисциплины. Отношения с начальством могут обостриться, если пренебречь субординацией. В начале 7-дневного периода возможны трудности, но к четвергу ситуация стабилизируется.

Первая половина недели Тельцов подходит для коллективной работы и финансовых решений. После среды — больше активности, но меньше результатов. Переговоры будут не столь надежны.

У Близнецов — удачное время для презентаций и общения. Неделя пройдет под знаком популярности, но может спровоцировать ощущение усталости. Выходные лучше провести спокойно.

Мощный энергетический заряд недели может привести Раков как к успехам, так и к конфликтам. Регулярные физические нагрузки помогут держать баланс. Лучшее время — выходные.

Неделя Львов располагает к переговорам, коротким поездкам и креативному обмену идеями. Этот знак будет на высоте в любом деловом или публичном общении.

Девам следует быть более осторожными в начале недели: излишняя напористость может привести к конфликтам. Середина и конец недели обещают более позитивную динамику и удачные результаты.

Понедельник Весов окажется напряженным, но, в целом, неделя благоприятна. Возможны успехи в переговорах, поддержка влиятельных людей и новые полезные знакомства.

У Скорпионов события будут разворачиваться стремительно, но не стоит распыляться. Лучше сосредоточиться на главном, и уже к пятнице, контроль над ситуацией восстановится.

Стрельцам необходимо не переоценивать собственные силы и не брать на себя излишние обязательства. Добиться желаемого можно, но только с расчетом и упорством.

Среда Козерогов, вероятно, выдастся сложной. В остальное время — стабильность. Не нужно начинать новые проекты: велика вероятность затягивания сроков или срывов.

Водолеям, желательно, быть терпеливыми. В начале недели возможны трудности, но к пятнице усилия дадут результат. Уик-энд обещает быть приятным и уравновешенным.

Рыбам неплохо бы ставить лишь на себя: рассчитывать на помощь извне пока не стоит. Идеи этого знака перспективны, но реализация потребует времени. Потому следует сосредоточиться на рутине.

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