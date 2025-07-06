Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле народного избранника от партии «Голос» Ярослава Железняка, режим военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине в очередной раз продлят на идентичный срок.

Исходя из слов Железняка, на протяжении следующей пленарной недели, отечественный парламент снова, уже в 16 раз, намерен одобрить продление режима военного положения и всеобщей мобилизации. В частности, военное положение и расширенную мобилизационную кампанию планируют пролонгировать на традиционный срок — на 90 дней, охватив период с 7 августа до 5 ноября текущего года.

Нардеп добавил, что перед вынесением документа на голосование в ВРУ, Совету нацбезопасности и обороны необходимо предварительно рассмотреть/принять сопутствующие указы, а президенту Владимиру Зеленскому — направить в парламент надлежащие проекты законов.

Ранее мы писали о том, как Рютте объяснял, почему странам НАТО необходимо оперативно увеличить расходы на оборону.