Как пишет «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), на протяжении последних дней в Северском направлении (Донетчина) продвигались как ВСУ, так и «вторая армия мира», причем, речь идет о районе под одним и тем же населенным пунктом.

В соответствии с данными ISW, подразделениям Сил обороны нашей страны недавно удалось продвинуться рядом с Серебрянским лесом, северо-восточнее села Григорьевка (Северская городская община в Бахмутском районе). Южнее указанного села, определенных «успехов» достигли и захватчики россияне, которые осуществили на этом участке фронта механизированный штурм, бросив в бой около взвода.

Если верить российским «военкорам», армия Путина вошла в восточную часть Северска, а 4-5 июля путинские войска не прекращали ведения наступления на северо-восток (под Григорьевкой и Верхнекаменским) юго-восток (у Ивано-Дарьевки и Выемок) от указанного города.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что накануне армия РФ продвинулась на Сумщине и захватила еще один населенный пункт.