В понедельник, 7 июля, поздравления с именинами по новому стилю принимают Ефросиния, Евдокия, Герман, Сергей, Павел, Остап и Лукьян. «НБН» рассказывает о характере обладателя имени Сергей, которое остается одним из самых популярных в нашей стране:

Сергей с латинского трактуется как «знатный» или «высокий». Он всегда знает, что для него важно, а что нет, всегда грамотно планирует свои дела, серьезный, ответственный и решительный в своих действиях.

В работе обладатель этого имени дотошный и аккуратный, ему можно доверить любое задание – он выполнит его на 100%. Хорошо проявляет себя в различных сферах деятельности.

Для этого мужчины в отношениях внешние данные девушек не играют решающей роли, он ищет спокойную и хозяйственную, с которой ему будет интересно поговорить. В семейной жизни будет делить все обязанности с женой, станет идеальным мужем и отцом.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено: употреблять алкоголь, заниматься физическим трудом, особенно на огороде или в поле, оставлять без внимания домашние дела, отказывать в помощи нуждающимся, давать и брать деньги в долг, заниматься стиркой, подписывать важные документы, действовать импульсивно, принимать судьбоносные решения, поднимать найденные вещи с земли.

Также сегодня не стоит носить украшения – иначе можете привлечь невзгоды.

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