Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники, сообщает, что в понедельник, 7 июля, Ильский нефтеперерабатывающий завод имени А. Шамара в Краснодарском крае страны-агрессора оказался под ударом беспилотников ГУР МОУ, информирует «НБН».

По словам собеседников СМИ, в результате прилета дальнобойных БПЛА украинской военной разведки пострадал один из технологических цехов НПЗ. На объекте вспыхнул пожар, часть производственных процессов остановилась.

Российские средства массовой информации подтверждают факт дронового удара по предприятию и взрывы на его территории.

Ильский нефтеперерабатывающий завод – часть ВПК РФ, которая задействована в обеспечении оккупационной армии Путина. Предприятие входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного федерального округа государства-террориста.

Напомним, 3 июля ударные БПЛА атаковали завод «Энергия» в Липецкой области страны-агрессора. В Defense Express объяснили, чем важно это предприятие для россиян.