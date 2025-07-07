Глава Кабинета министров во время заседания правительства в понедельник, 7 июля, сообщил о запуске по инициативе украинского лидера Владимира Зеленского новой выплаты – «Пакет школьника».

Шмыгаль объяснил, что это будет денежная помощь от государства в размере 5000 гривен для родителей первоклассников. Получить средства может любая украинская семья, информирует издание «НБН».

По его словам, граждане смогут потратить эти деньги на покупку одежды, обуви, книг и канцелярских принадлежностей для детей, которые идут в 1 класс в офлайн формате. За необходимые товары родители смогут расплачиваться только карточкой.

Премьер-министр отметил, что заявку на получение выплат украинцы смогут подать через мобильное приложение «Дія», в Минцсоцполитики разъяснят все подробности.

Чиновник подчеркнул, что новая выплата «от Зеленского» никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других соцпособий.

Ранее стало известно, что Кабинет министров планирует поэтапное повышение «минималки» в Украине со следующего года.